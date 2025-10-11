پخش زنده
در نشستی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی اتحاد میبد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، در نشستی با حضور دشتی مدیرکل تعاون روستایی استان یزد و دهقانی معاون عمرانی فرمانداری ویژه میبد، مسائل و مشکلات شرکت تعاونی اتحاد میبد مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، دشتی مدیرکل تعاون روستایی استان یزد، راهاندازی بنگاههای اقتصادی را عاملی مهم در افزایش سرمایه و تقویت عملکرد شرکتهای تعاونی دانست و گفت: با جذب اعضای جدید به جمع سهامداران و اجرای طرحهایی مانند راهاندازی بازارچههای روستایی، احداث سردخانه و تأسیس شرکت حملونقل، میتوان زمینه رشد و شکوفایی شرکت تعاونی اتحاد میبد را فراهم کرد.
وی تأکید کرد: توسعه فعالیتهای اقتصادی در قالب تعاونیها موجب پویایی اقتصادی مناطق روستایی و افزایش مشارکت مردمی در فرایند تولید خواهد شد.
در پایان این نشست مقرر شد ادارهکل تعاون روستایی استان یزد، پس از تشریفات قانونی، نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز به شرکت تعاونی اتحاد میبد اقدام کند.