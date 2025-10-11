مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: واحد‌های تولید و پرورش قارچ خوراکی در استان همدان سالانه پنج هزار و ۱۸ تن قارچ تولید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الله شهبازی افزود: هم اکنون ۶۸ واحد تولید و پرورش قارچ در این استان فعال است که زمینه اشتغال برای ۳۵۷ نفر را فراهم کرده اند.

او تأکید کرد: ۱۲ واحد کشت و صنعت قارچ خوراکی و ۵۶ واحد قارچ خانگی خوراکی در این استان فعالیت می‌کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی همدان با بیان اینکه واحد‌های تولید و پرورش قارچ خوراکی در استان همدان سالانه پنج هزار و ۱۸ تن قارچ تولید می‌کنند تصریح کرد: شهرستان بهار با ۱۱ واحد تولید کننده بیشترین تولید قارچ در استان را به خود اختصاص داده است.

این مسئول گفت: تولید قارچ در این استان در ۲۰ سال گذشته ۴۳۴ درصد رشد داشته که از ۹۰۴ تن در سال به پنج هزار و ۱۸ تن در سال رسیده است.

شهبازی با بیان اینکه پرورش دهنده قارچ باید از عهده آماده سازی سالن پرورش، تامین تجهیزات و ابزار، تهیه لوازم جانبی تولید قارچ و سایر موارد بر آید افزود: رعایت اصول بهداشتی در سالن‌های پرورش قارچ برای پیشگیری آفات و بیماری‌های قارچ به عنوان قوانین اصلی و همیشگی باید مدنظر قرار گیرد.