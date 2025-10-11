پخش زنده
پروژه توسعه ذخیرهسازی گاز سراجه قم با هدف افزایش ظرفیت و پایداری شبکه گاز کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شانا، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از تکمیل طرح توسعه ذخیرهسازی گاز سراجه قم تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی از یک به یکونیم میلیارد مترمکعب، نقش مهمی در پایداری تأمین گاز کشور در فصول سرد دارد.
بهنام میرزایی با اشاره به پیشرفت بخشهای مختلف پروژه اظهار کرد: بخش بالادستی طرح در حال تکمیل است و بخش پاییندستی نیز تا پایان سال آینده به بهرهبرداری میرسد. به گفته وی، مأموریت اصلی طرحهای ذخیرهسازی، ایجاد توازن میان تولید و مصرف گاز در کشور است؛ به این معنا که در ماههای گرم سال گاز در مخازن ذخیره و در فصول سرد برای جبران پیک مصرف به شبکه تزریق میشود.
میرزایی همچنین از بهرهبرداری از ۹۴۸ کیلومتر خطوط انتقال گاز جدید تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از مجموع ۳۱۰۰ کیلومتر خطوط در دست اجرا، تاکنون ۱۵۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۵۰۰ کیلومتر نیز به مرز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیدهاند.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، خطوط مهمی مانند رشت – چلوند، نور – کلارآباد و اردبیل – چلوند نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند. او افزود: در سال آینده، سه ایستگاه تقویت فشار شامل هشت واحد توربوکمپرسور نیز وارد مدار میشود تا پایداری شبکه انتقال گاز کشور افزایش یابد.