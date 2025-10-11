معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آمادگی وزارت تعاون برای حمایت از تعاونی‌های تولیدی لرستان خبر داد و گفت: تعاونی ها نقش موثری در تقویت سرمایه گذاری برای تولید دارند.



به گزرارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان دورود گفت:تشکیل تعاونی‌های مردم ییکی از بهترین الگوهای مشارکت اقتصادی در شرایط کنونی کشور است تا با قرار گرفتن سرمایه‌های خرد داخلی در کنار هم ،زمینه ی جذب سرمایه‌گذاران استانی و ملی فراهم شود.



یعقوب رستمی مال خلیفه افزود:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد در کنار مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی، بستر لازم را برای توسعه ی تعاونی‌ها و جذب سرمایه‌گذاران در لرستان فراهم کند تا این استان جایگاه شایسته‌ای در تولید و اشتغال کشور به دست آورد.





وی با بیان اینکه لرستان، سرزمین سرمایه گذاری و سرمایه‌پذیری با قدمتی خاص و چندهزارساله در فرهنگ ایران است،افزود:توسعه و رشد تعاونی ها در لرستان با مدیریت استاندار لرستان و اتاق بازرگانی باعث انگیزه بخشی برای مشارکت مردم می‌شود که در مرکز استان و سایر شهرستان ها فضای توسعه ی گردشگری ،صنایع دستی استارتاپ ها و فرصتهای کشاورزی وجود دارد.



رستمی با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و استارتاپی گفت: با ایجاد تعاونی‌های تخصصی در شهرستان‌های مختلف مانند تعاونی‌های تامین نیاز، می‌توان تولیدکنندگان را در زمینه ی خرید مواد اولیه، آموزش، بازاریابی و فروش منسجم کرد که این امر منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می‌شود.



