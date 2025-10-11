معاون وزیر تعاون ؛
آمادگی وزارت تعاون برای حمایت از تعاونیهای تولیدی لرستان
معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آمادگی وزارت تعاون برای حمایت از تعاونیهای تولیدی لرستان خبر داد و گفت: تعاونی ها نقش موثری در تقویت سرمایه گذاری برای تولید دارند.
به گزرارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در شهرستان دورود گفت:تشکیل تعاونیهای مردم ییکی از بهترین الگوهای مشارکت اقتصادی در شرایط کنونی کشور است تا با قرار گرفتن سرمایههای خرد داخلی در کنار هم ،زمینه ی جذب سرمایهگذاران استانی و ملی فراهم شود.
یعقوب رستمی مال خلیفه افزود:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد در کنار مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی، بستر لازم را برای توسعه ی تعاونیها و جذب سرمایهگذاران در لرستان فراهم کند تا این استان جایگاه شایستهای در تولید و اشتغال کشور به دست آورد.
وی با بیان اینکه لرستان، سرزمین سرمایه گذاری و سرمایهپذیری با قدمتی خاص و چندهزارساله در فرهنگ ایران است،افزود:توسعه و رشد تعاونی ها در لرستان با مدیریت استاندار لرستان و اتاق بازرگانی باعث انگیزه بخشی برای مشارکت مردم میشود که در مرکز استان و سایر شهرستان ها فضای توسعه ی گردشگری ،صنایع دستی استارتاپ ها و فرصتهای کشاورزی وجود دارد.
رستمی با اشاره به ظرفیتهای لرستان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و استارتاپی گفت: با ایجاد تعاونیهای تخصصی در شهرستانهای مختلف مانند تعاونیهای تامین نیاز، میتوان تولیدکنندگان را در زمینه ی خرید مواد اولیه، آموزش، بازاریابی و فروش منسجم کرد که این امر منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار میشود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توجه بیشتر به سرمایه های خرد مردمی و تعاونی ها گفت: تعاونیها بهترین مدل نهادهای مدنی برای ساماندهی سرمایههای خرد و تقویت تولید هستند و وزارت تعاون آمادگی دارد از این تعاونیها در لرستان حمایت مالی و اداری کند.
رستمی افزود:وزارت تعاون برای ایجاد فضای مطلوب ورود سرمایهگذاری تعاونیها یا ایجاد تعاونی محلی با واگذاری به بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا جایگاه لرستان در این زمینه ارتقا یابد.
معاون تعاون وزیر کار با اشاره به نقش مهم تعاونی ها در تقویت سرمایه گذاری برای تولید بیان کرد: توسعه ی تعاونی ها حس اعتماد عمومی، تعلق اجتماعی و منطقه ای را افزایش می دهد و سیستمی برای رشد و تعالی جامعه فراهم می کنند.
رستمی گفت: از مجموع ۲۷ تعاونگر ملی، دو تعاون گر از استان لرستان وجود دارد و امروز در این همایش از ۱۲ تعاونی برتر استان تجلیل شد.