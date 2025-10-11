به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهداشت و دبیر ستاد هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان هدف اصلی مشاوره فرزندآوری را افزایش کیفیت زندگی و استحکام بنیان خانواده عنوان کرد.

مهدی دلاوری افزود: در اجرای طرح آمایش امیدو تحقق اهداف جمعیتی، تمام کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت تلاش می‌کنند زوج‌های نابارور را شناسایی و به سطوح بالاتر درمانی ارجاع بدهند.

وی همچنین گفت: شاخص مشاوره فرزندآوری در زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله نیز در شش ماه اول امسال در مقایسه با پارسال ۱۳ درصد افزایش یافته است.