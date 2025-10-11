پخش زنده
سپاه امام رضا از حضور پرشور مردم ولایتمدار خراسان رضوی در آیین اجلاسیه و نمایش های میدانی کنگره ۱۸ هزار شهید قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سپاه امام رضا در اطلاعیه ای با قدردانی از حضور پرشور مردم ولایتمدار استان در آیین اجلاسیه و نمایش های میدانی کنگره ۱۸ هزار شهید، از حمایت ها و همکاری نهادها و دستگاه های اجرایی همراه در برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و معنوی قدردانی کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و درود بیپایان بر ارواح طیبه شهیدان؛ بار دیگر توفیق الهی نصیب شد تا کنگره بزرگداشت یاد و نام ۱۸ هزار شهید سرافراز خراسان رضوی، به عنوان رویدادی ماندگار در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شود.»
این اطلاعیه افزوده است: برگزاری شایسته این کنگره مرهون هم افزایی و همکاری صادقانه دستگاه ها و نهادهای مختلف است، اما آنچه بیش از هر چیز مایه دلگرمی خادمان شهدا بود، حضور پرشور، مؤمنانه و وصف ناپذیر مردم شهیدپرور استان، به ویژه در اجرای نمایش میدانی این کنگره بود که جلوه ای از عشق و وفاداری مردم خراسان به آرمان های شهیدان را به نمایش گذاشت.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «استقبال گسترده و بی نظیر مردم شریف، نشانه ای روشن از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در این خطه ولایت مدار است؛ فرهنگی که با گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس همچنان در دل ها زنده و جاری است و مردم عزیز مشهدالرضا با استقبال بیش از ۱۵۰ هزار نفری در طول ۱۴ شب اجرای «نمایش هجده هزار و یک» با رضایت ۹۲ درصدی از نمایش؛ بزرگترین و خاطره انگیزترین نمایش شهر مشهد را رقم زدند.»
سپاه امام رضا (ع) در بخش پایانی اطلاعیه خود ضمن تشکر از صبوری و همراهی مردم اعلام کرده است: «چنانچه در روند برگزاری برنامه ها، ترافیک، ازدحام جمعیت، برودت هوا و یا نواقصی موجب رنجش برخی از عزیزان شده است، صمیمانه پوزش میطلبیم و این حضور باشکوه را سرمایه ای ارزشمند برای تداوم مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می دانیم.»