مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: طرح قاضی در مدرسه راهبردی برای مصونیت سازی دانش آموزان در برابر آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی متقیان در آیین افتتاحیه طرح قاضی در مدرسه بر نقش کلان همکاری بین دستگاهی در تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش، بهویژه در حوزه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی، تاکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات برنامه ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) در آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک با دستگاههای مرتبط، بهویژه دادگستری، در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از اولویتهای اصلی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حاشیه این برنامه گفت: دستگاه قضایی در خصوص طرح نماد یا مراقبت اجتماعی از دانش آموزان و همچنین طرح قاضی در مدرسه تفاهم نامه مشترک مشارکت و همکاری با آموزش و پرورش دارد و این اقدامات در قالب سازوکارهای اجرایی این توافق انجام میشود و تداوم دارد.
حجتالاسلام یوسفی زرومی تصریح کرد: دستگاه قضایی تلاش میکند تا با بهره گیری از همه ظرفیتهای قانونی موجود دردستگاه قضایی و استفاده از قضات مجرب و توانمند برای مقاطع تحصیلی دوره دبیرستان به ویژه متوسطه دوم تمهیدات آموزشی ویژهای را در راستای پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی در جوامع هدف در نظر داشته باشد.
در پایان این مراسم از مدرسین دوره ها، مدیران مدارس و عوامل اجرایی طرح قاضی در مدرسه تجلیل شد.