به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری ۵۴۶ اکیپ گشت سیار با همراهی و همکاری دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار حضور یافته‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در این مدت از ۲ هزار و ۶۱۸ واحد بازرسی و برای ۲ هزار ۲۹۵ واحد متخلف پرونده تشکیل گردید.

طیبی گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در طول سال در سطح بازار حضور داشته، اما در ایام ویژه مثل ایام بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی حضوری فعالتر خواهند داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: گشت‌های تعزیرات حکومتی در صورت کشف تخلف در محل با واحد صنفی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهند داشت.