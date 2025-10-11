پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از حضور ۵۴۶ گروه گشت سیار در سطح بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری ۵۴۶ اکیپ گشت سیار با همراهی و همکاری دستگاههای نظارتی در سطح بازار حضور یافتهاند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در این مدت از ۲ هزار و ۶۱۸ واحد بازرسی و برای ۲ هزار ۲۹۵ واحد متخلف پرونده تشکیل گردید.
طیبی گفت: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در طول سال در سطح بازار حضور داشته، اما در ایام ویژه مثل ایام بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی حضوری فعالتر خواهند داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: گشتهای تعزیرات حکومتی در صورت کشف تخلف در محل با واحد صنفی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهند داشت.