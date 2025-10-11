پخش زنده
ارائه بسته های تشویقی برای رونق سرمایهگذاری در روستاهای شهرستان سرعین نوید رونق کسب و کارو توسعه متوازن در این شهرستان را می دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل فرماندار سرعین گفت: برای تشویق سرمایهگذاران به اجرای طرحهای گردشگری در روستاها، عوارض صدور پروانه و ساخت و ساز آنها صفر در نظر گرفته شد و امکانات و زیرساختهای ارتباطی، انرژی و دیگر نیازمندیها نیز تأمین میشود.
باقر باقرزاده گفت: زیرساختهای لازم در تمام روستاهای سرعین مهیا شده تا سرمایهگذاران با فراغ خاطر به فعالیت اقتصادی و توسعه گردشگری اقدام کنند و بی تردید این اقدامات به مهاجرت معکوس در روستاهای سرعین منجر خواهد شد.
فرماندار سرعین افزود: سالانه حدود هشت میلیون گردشگر وارد سرعین میشوند و برای تحقق توسعه متوازن در شهرستان باید به روستاها نیز توجه داشته باشیم از این رو به روستاها به عنوان کانون حضور گردشگران کمک میکنیم تا خالی از سکنه نشوند و رونق اقتصادی آنها نیز شکل بگیرد.
او پل معلق سه طبقه در جوار روستای ورگهسران را از پروژه های موفق در جذب و ماندگاری گردشگران دانست و تاکید کرد: فاز اول این پروژه به اندازه لازم در توسعه منطقه موثر بوده است و فازهای بعدی را نیز با جدیت دنبال می کنیم.
باقرزاده ادامه داد: سه پارک آبی و یک هتل پنج ستاره در سرعین با ورود سرمایهگذاران فعال بخش خصوصی در حال ساخت است و در بخش سبلان شهرستان سرعین نیز یک سرمایهگذار برای احداث پل وحشت برنامهریزی میکند.
فرماندار سرعین تصریح کرد: با سرمایهگذاران کمال همکاری را داریم و تلاش میکنیم در همایش سرمایهگذاری استان اردبیل نیز سهم بزرگی برای شهرستان سرعین داشته باشیم تا شرایط بهتری را برای جذب گردشگر در روستاها و مناطق محروم این شهرستان فراهم کنیم.