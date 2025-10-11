پخش زنده
امروز: -
برداشت چغندرقند از ۱۰۰ هکتار از مزارع سردسیری بخش گواور شهرستان گیلانغرب در غرب کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس جهاد کشاورزی گیلانغرب با اشاره به آغاز برداشت محصول چغندرقند بهاره در مزارع سردسیری این شهرستان گفت: پیش بینی میشود در مجموع از ۱۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت این محصول در این شهرستان با عملکرد بیش از ۸۰ تن در مجموع هشت هزار تن محصول برداشت و روانه کارخانههای قند شود.
عبدالرضا شاماری افزود: چغندر بهاره علاوه بر تامین بخشی از نیاز کارخانههای قند استان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و درآمد پایدار برای کشاورزان منطقه ایفا میکند.
وی اظهار کرد: رعایت اصول فنی کشت، بهکارگیری بذرهای پربازده و شرایط مناسب آب و هوایی، عوامل اصلی افزایش کیفیت و راندمان تولید در سال جاری است.
رئیس جهاد کشاورزی گیلانغرب با اعلام اینکه برداشت این محصول تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت، گفت: تمام مراحل کاشت تا برداشت محصول چغندرقند به صورت مکانیزه است و خرید محصول نیز به صورت تضمینی توسط کارخانههای قند انجام میشود.