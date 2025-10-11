پخش زنده
استاندار ایلام با قدردانی از مهدی نورمحمدی، مستندساز برجسته بین المللیِ این دیار گفت: اعتلای نام ایلام، محصول هنر و عِرق هنرمندان بزرگی است که زندگی خود را وقف معرفی این دیار به چشم و ذهن دنیا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی دیشب با حضور در خانه «مهدی نورمحمدی»، مستندساز و هنرمند بینالمللی استان، با قدردانی از فعالیتهای مستمر و چشمگیر او در دنیای مستند؛ با بیان این که این استان خاستگاه هنرمندانی بزرگ و فرهیختهای است، اظهار کرد: با وجود این که ایلام یکی از کوچکترین استانهای کشور است؛ اما مملو از استعدادهای فراوان هنری و هنرمندان فرهیختهای است که در سطح دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارند و نمونه بارز آن، استاد «مهدی نورمحمدی» است.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم و مباحث مهم از طریق روایتهای هنری و مستندسازی، تصریح کرد: باید زمینهای فراهم شود تا هنرجویان و دانشآموزان با هنرمندان شاخصی، همچون نورمحمدی و آثار آنان آشنا شوند؛ زیرا این امر در تقویت هویت فرهنگی نسل جوان مؤثر است.
استاندار ایلام با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان در حوزه مستندسازی محیط زیست و منابع طبیعی، ادامه داد: آقای نورمحمدی این توانمندیهای طبیعی را با نگاهی علمی و هنرمندانه به تصویر کشیده است و ما نیز وظیفه داریم با حمایت از چنین هنرمندانی، زمینه تداوم افتخارآفرینی آنان را فراهم کنیم.
کرمی با تأکید بر لزوم تکریم هنرمندان و مستندسازان استان ایلام تأکید کرد: هنرمندان ایلامی، سفیران فرهنگی این دیار در جهان هستند و توانستهاند چهرهای اصیل از ایلام را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارند.
وی اضافه کرد: آقای نورمحمدی مستندسازی توانمند است که حضور مؤثر و افتخارآفرین او در جشنوارههای معتبر جهانی، نام ایلام را بر سر زبانها انداخته است.
استاندار ایلام در ادامه از سالها کوشندگی و فعالیت او در حوزه مستندسازی و فیلمسازی تجلیل کرد.
«مهدی نورمحمدی» نویسنده و کارگردان مستندهای شاخصی، همچون: «در پناه بلوط»، «آواز جغد کوچک»، مجموعه مستند «پرندگان ایلام»، «در امتداد کبیرکوه» و «دریچهای به قلب کبیرکوه»، از هنرمندان برجسته و افتخارآفرین کشور است.
او تاکنون جوایز متعددی از جشنوارههای معتبر داخلی و بینالمللی از جمله سیمرغ بلورین سیودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، «بز طلایی» بیستوششمین جشنواره «گرن پارادیزو» ایتالیا، جوایز بهترین فیلم و کارگردانی از جشنوارههای حیاتوحش ژاپن، گرن پارادیزو (ایتالیا)، نامور (بلژیک)، ماتسالو (استونی)، ابویل و مینیگوت (فرانسه)، بیروت (لبنان)، شوالیه طلایی (روسیه)، گرین اسکرین (آلمان) و حیاتوحش (مکزیک) دریافت کرده است.
همچنین افتخارات متعددی در جشنواره فیلم فجر، سینما حقیقت، جشن خانه سینما، جشن مستقل سینمای مستند ایران، جشنواره رشد، انجمن منتقدان سینمای ایران و جشنواره مستند سیما را کسب کرده است.
نورمحمدی عضو انجمن تهیهکنندگان خانه سینما، دارای درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و مدرس انجمن سینمای جوانان ایران است.
وی با بیش از ۲۶ سال تجربه حرفهای در زمینه فیلم و مستندسازی، یکی از چهرههای مؤثر هنری و فرهنگی ایلام به شمار میرود.