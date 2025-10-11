صف آرایی فوتسالیستهای استان مقابل نماینده تبریز
خبرهایی از صف آرایی فوتسالیستهای استان مقابل نماینده تبریز تا چهار نشان ورزشکاران استان در مسابقات تکواندوی کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۶ امروز در تبریز برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.
صعود فوتسالیستهای شهید شیری اقبالیه به لیگ برتر
تیم فوتسال شهید شیری اقبالیه با برتری مقابل نمایندگان کرمانشاه و کردستان راهی لیگ برتر هجده سال کشور شد.
این مسابقات به میزبانی سقز برگزار شد.
چهار نشان ورزشکاران استان در مسابقات تکواندوی کشور
در مسابقات هانمادانگ تیم استان موفق شد یک عنوان اولی، یک مقام دومی و دو عنوان سومی را کسب کند.
این مسابقات به میزبانی اصفهان برگزار شد.