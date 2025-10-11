به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش شهر فیروزان در ۲۷مین جشنواره خیرین مدرسه ساز خزل گفت: از حدود ۱۰۰ مدرسه و فضای آموزشی بخش خزل که در روستا‌ها فعالیت دارند، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد زمین آن‌ها از سوی خیرین اهدا شده این نشان دهنده اهتمام ویزه خیرین به مدرسه سازی است.

محمدصادق سلگی افزود: حدود ۵۰۰ نفر از خیرین منطقه خزل علاوه بر اینکه در اینگونه جشنوار‌ه ها حضور فعال دارند در طول سال هم در حوز‌های مختلف کمک حال آموزش و پرورش هستند.

او تأکید کرد: هم اکنون بیش از ۷ هزار دانش آموز در حدود ۱۰۰ فضای آموزشی در بخش خزل مشغول به تحصیل هستند.