به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در این مسابقات بیش از ۱۰۰ شرکت‌کننده در ۷ کلاس شامل ۴ کلاس برای آقایان ۲ کلاس خودرو‌های خاص و یک کلاس با نوان از سراسر کشور به رقابت پرداختند.

این برنامه با مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران و شهرستان بابلسر انجام شده است.

رئیس هیات اتومبیلرانی بابلسر با بیان اینکه مسابقات آفرود قهرمانی کشور پس از چند سال در شهرستان بابلسر برگزار شد، گفت: آخرین بار در سال ۱۳۹۷ بابلسر میزبان این رقابت‌ها بود

صابر جهانی سطح برگزاری مسابقات را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: تمامی خودرو‌ها بدون هیچ‌گونه انحراف از مسیر، مسابقه را به پایان رساندند.

او ادامه داد: به نفرات برتر هر کلاس، جوایز، جام و تندیس اهدا شد و مراسم اهدای رسمی جوایز نیز توسط فدراسیون اتومبیلرانی در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.