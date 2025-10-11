پایان مرحله دوم مسابقات آفرود کشور در بابلسر
مرحله دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور صبح جمعه ۱۸ مهر ماه در پارکینگ ۹ بابلسر در استان مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در این مسابقات بیش از ۱۰۰ شرکتکننده در ۷ کلاس شامل ۴ کلاس برای آقایان ۲ کلاس خودروهای خاص و یک کلاس با نوان از سراسر کشور به رقابت پرداختند.
این برنامه با مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، ادارهکل ورزش و جوانان و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران و شهرستان بابلسر انجام شده است.
رئیس هیات اتومبیلرانی بابلسر با بیان اینکه مسابقات آفرود قهرمانی کشور پس از چند سال در شهرستان بابلسر برگزار شد، گفت: آخرین بار در سال ۱۳۹۷ بابلسر میزبان این رقابتها بود
صابر جهانی سطح برگزاری مسابقات را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: تمامی خودروها بدون هیچگونه انحراف از مسیر، مسابقه را به پایان رساندند.
او ادامه داد: به نفرات برتر هر کلاس، جوایز، جام و تندیس اهدا شد و مراسم اهدای رسمی جوایز نیز توسط فدراسیون اتومبیلرانی در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.
مرحله نخست این رقابتها در استان گیلان برگزار شده بود