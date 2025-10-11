پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم سیزدهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده تایهو لیک از سری پروتور ۲۰۲۵ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۲۲ کیلومتر در سوزو ووجیانگ برگزار شد به این شرح است:
۱- آلکساندر سالبی از دانمارک - تیم لی نینگ ۲:۳۴:۳۵ ساعت
۲- ماتئو مالوچلی از ایتالیا - آستانه زمان مشابه
۳- استانیسلاف آنیل کوفسکی از لهستان - کوفیدیس زمان مشابه
- در رده بندی کلی تور تایهو لیک، ماتئو مالوچلی از ایتالیا و تیم آستانه با زمان ۴:۴۴:۳۷ ساعت در صدر قرار گرفت و استانیسلاف آنیل کوفسکی از لهستان و تیم کوفیدیس با ۷ ثانیه اختلاف دوم و ویلی اسمیست از آفریقای جنوبی و تیم منتک با زمان مشابه سوم هستند.
- در تور تایهو لیک جاکوب مارچکو ایتالیایی با ۲ قهرمانی رکورد دار است.