به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۲۲ کیلومتر در سوزو ووجیانگ برگزار شد به این شرح است:

۱- آلکساندر سالبی از دانمارک - تیم لی نینگ ۲:۳۴:۳۵ ساعت

۲- ماتئو مالوچلی از ایتالیا - آستانه زمان مشابه

۳- استانیسلاف آنیل کوفسکی از لهستان - کوفیدیس زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور تایهو لیک، ماتئو مالوچلی از ایتالیا و تیم آستانه با زمان ۴:۴۴:۳۷ ساعت در صدر قرار گرفت و استانیسلاف آنیل کوفسکی از لهستان و تیم کوفیدیس با ۷ ثانیه اختلاف دوم و ویلی اسمیست از آفریقای جنوبی و تیم منتک با زمان مشابه سوم هستند.

- در تور تایهو لیک جاکوب مارچکو ایتالیایی با ۲ قهرمانی رکورد دار است.