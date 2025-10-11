از هزار و ۱۰۶ زن شهید اهل سنت کشور، ۵۶۶ شهید از غیورزنان کردستانی بودند.

"زنان کرد، فرشتگان ایثار و مقاومت"

"زنان کرد، فرشتگان ایثار و مقاومت"

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زنان کرد در طول دوران دفاع مقدس، حافظ ارزش‌های انقلابی بودند که عزت و شرف را به خاک ایران اسلامی هدیه دارد.

جنگ تحمیلی که با دفاع جانانه ملت ایران همراه بود، به دفاع مقدس تبدیل شد.

در طول هشت سال حماسه مقدس، همراهی، پاکی و پاکبازی زنان آنچنان شگفت‌انگیز بود که دشمن از این حضور متحیر ماند.

زنان در بطن جنگ با تلاش وافری که داشتند، توانستند دوشادوش مردان حوادث غیرقابل پیش‌بینی را مدیریت کنن

حضور زنان در صحنه‌های نبرد با توجه به حمله دشمن بعثی به شهر‌های مرزی کشور موجب شد بسیاری از زنان دست به اسلحه ببرند و همراه با مردان به میدان مبارزه قدم بگذارند.

امروز خانواده هایشان با افتخار از یاد و خاطره آنان پاسداری می‌کنند.

یا در جبهه بودند و یا با تقدیم عزیزترین هایشان ثابت کردند که عشق به وطن و اعتقادات، مرز و جنسیت نمی‌شناسد.