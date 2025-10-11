

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: بر اساس برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده توسط سازمان حج و زیارت، پیش ثبت‌ نام از دارندگان قبوض حج تمتع، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور آغاز می شود و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص‌ یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی شجاع افزود: همه دارندگان قبوض ودیعه‌ گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر امسال ثبت نام آغاز و تا ۲۳ مهر ادامه دارد.

وی ادامه داد: دارندگان قبوض ودیعه‌ گذاری تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ و دارندگان قبوض ودیعه‌ گذاری تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر می‌ توانند نسبت به ثبت نام اولیه کار‌های خود را انجام دهند.

شجاع گفت: این افراد لازم است قبل از نام‌ نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌ روزرسانی اطلاعات خویش اقدام کنند و در صورت مراجعه نکردن هر یک از اولویت‌ های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌ های باقیمانده، از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

وی افزود: مبلغ ۲ میلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلق به آن) باید از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت پرداخت شود و باقیمانده هزینه سفر هنگام ثبت‌ نام قطعی محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹ که در کاروان‌ های مربوط به آن سال نام نویسی کرده اند و با وجود واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف نداده‌ اند؛ برای آخرین بار از این افراد به منظور تشرف به حج دعوت می شود. این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبت نام ندارند و همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام قطعی، بصورت مستقیم امکان نام نویسی در کاروان‌ ها را خواهند داشت.

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: قطعی شدن پیش ثبت‌ نام منوط به پرداخت مبلغ یادشده است و اولویت انتخاب کاروان با کسانی است که در ۱۰ روز اول اقدام کنند.

شجاع افزود: پرداخت فقط با کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی) و ثبت شماره شبای بانکی الزامی است و متقاضیان باید گذرنامه با اعتبار حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ داشته باشند.

عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از اوایل ذی‌ القعده (دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ذی‌ الحجه و اوایل محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.