مستند «یل» به کارگردانی امیراردلان زنجانی به جشنواره فیلم جیرونا در اسپانیا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «یل» با عنوان بینالمللی «Yal-championship Untold» به کارگردانی امیراردلان زنجانی برای نمایش در سی و هفتمین جشنواره فیلم جیرونا (Girona Film Festival) در اسپانیا انتخاب شد.
جشنواره بینالمللی فیلم جیرونا که نزدیک به چهار دهه از برگزاری آن میگذرد، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای مستقل در اروپا به شمار میرود و جایگاهی ویژه در عرصه معرفی فیلمسازان خلاق و آثار نوآورانه دارد.
این جشنواره در کنار رویدادهایی، چون سیتخس و سنسباستین، بخشی از هویت فرهنگی کاتالونیا را شکل میدهد و هر ساله در شهر تاریخی جیرونا برگزار میشود.
هر سال این جشنواره طیف گستردهای از آثار شامل فیلمهای بلند، مستند، انیمیشن و آثار تجربی را در مکانهای برجستهای مانند خانه فرهنگ جیرونا و سالن جوزپ ایرلا به نمایش میگذارد.
سیوهفتمین دوره این جشنواره از ۴ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۷ آبان) برگزار میشود.
مستند «یل» که به تاریخچه و وضعیت کنونی بدنسازی در ایران میپردازد، نگاهی پژوهشی و انسانی به تلاش، انگیزه و زیست ورزشکاران این حوزه دارد. این فیلم با همراهی چهرههایی، چون مجید ذاتپرور، حمزه هوشمند، رضا دیانی، مسعود ذاتپرور، مایان ذاتپرور، اشکان متقیان، پژمان راستی، نیما جعفرپور، حمیدرضا هاشمی، نوید سمایی، سودابه صبور و سارا مصطفینژاد ساخته شده است و بخشی از زندگی و تجربیات آنان را روایت میکند.