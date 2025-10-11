نودمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی و سومین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ در فورده نروژ ادامه یافت.

حمله جورایف و نصیری به رکورد‌های جهان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها در سالن فورده هوست برگزار می‌شود و . نتایج مسابقات به این شرح است:

** مردان:

* ۱۱۰ کیلوگرم:

۱- اکبر جورایف از ازبکستان ۱۹۶ کیلوگرم در یک ضرب / ۲۳۲ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۴۲۸ کیلوگرم (رکورد یک ضرب و مجموع جهان) (تصویر دارد.)

- جورایف رکورد‌های یک ضرب و مجموع جهان را که به ترتیب طبق استاندارد‌های جدید فدراسیون بین المللی ۱۹۵ و ۴۲۷ کیلوگرم تعیین شده بود، یک کیلوگرم ارتقا داد.

۲- علیرضا نصیری از ایران ۱۸۴ / ۲۳۱ / ۴۱۵ کیلوگرم (رکورد یک ضرب جوانان آسیا و دو ضرب و مجموع جوانان) (تصویر دارد.)

۳-رستم نورالدینوف از ازبکستان ۱۸۶ / ۲۲۸ / ۴۱۴ کیلوگرم

- در حرکت یک ضرب این دسته پس از جورایف، لوئیس لورت از رومانی با ۱۸۸ کیلو دوم و گاریک کاراپتیان از ارمنستان با ۱۸۷ کیلو سوم شدند. نصیری پس از ناکامی در غلبه بر وزنه ۱۸۳ کیلویی در دو حرکت، در حرکت سوم وزنه ۱۸۴ کیلویی را بلند کرد و هفتم شد. ابوالفضل زارع دیگر ملی پوش ایران نیز با بلند کردن وزنه‌های ۱۶۶، ۱۷۲ و ۱۷۶ کیلو در رده ۱۲ قرار گرفت. در دو ضرب نصیری وزنه‌های ۲۱۸، ۲۲۴ و ۲۳۱ کیلویی را بلند کرد و دوم شد و زارع پس از ناکامی در سد وزنه‌های ۲۰۸ و ۲۰۹ کیلویی، در حرکت سوم وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر برد و چهاردهم شد. زارع در مجموع با ۳۸۶ کیلو دوازدهم شد.

برای ایران در دسته ۷۹ کیلوگرم عبدالله بیرانوند در یک ضرب ششم، دو ضرب یازدهم و در مجموع نهم شد. در دسته ۸۸ کیلوگرم ایلیا صالحی در یک ضرب چهارم، دو ضرب هشتم و در مجموع در رده ششم قرار گرفت. در دسته ۹۴ کیلوگرم علیرضا معینی در یک ضرب با شکستن رکورد جهان قهرمان شد و در دو ضرب پنجم و در مجموع نیز به مدال نقره رسید. در همین وزن علی عالی پور در یک ضرب دوم و دو ضرب و مجموع چهارم شد.

در ادامه این دوره از مسابقات تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی، علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم را روی تخته می‌فرستد.

** زنان: ایران شرکت کننده ندارد.

** رده بندی مدالی (مجموع مردان و زنان):

۱- کره شمالی ۱۷ طلا ۵ نقره ۱ برنز

۲- تایلند ۳، ۲، ۳،

۳- چین ۳، ۱، ۳،

۴- آمریکا ۳ - ۴،

۵- ازبکستان ۳ - ۲،

۶- کلمبیا ۲، ۵، ۵،

۷- ترکیه ۲، ۱، ۲،

۷- اندونزی ۲، ۱، ۲

...

۱۱- ایران ۱، ۴ -

- تا کنون ۲۷ کشور مدال گرفته‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ در بخش مردان تیم‌های چین، ایران (یک طلا ۳ نقره و ۶ برنز) و کره شمالی اول تا سوم شدند و در بخش زنان تیم‌های کره شمالی، چین و کلمبیا در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران چهل و نهم شد.

در تاریخ وزنه برداری قهرمانی جهان و در رده بندی مدالی مجموع مردان (بدون احتساب این دوره)، روسیه با احتساب مدال‌های شوروی سابق با ۱۷۲ مدال طلا، ۱۱۶ نقره و ۵۴ برنز همچنان در صدر است. تیم‌های بلغارستان با ۷۵ طلا، ۶۲ نقره و ۴۳ برنز در رده دوم و چین با ۵۲ طلا، ۴۵ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم قرار دارند. تیم ایران نیز با ۲۵ طلا ۱۵ نقره و ۲۸ برنز در رده ششم قرار گرفت.

در رده بندی انفرادی واسیلی آلکسیف اسطوره فقید وزنه برداری شوروی سابق، با ۸ طلا رکورد دار است و یوریک واردانیان ستاره فقید وزنه برداری شوروی سابق و نعیم سلیمانوف (سلیمان اوغلو) ستاره فقید بلغارستان / ترکیه با ۷ طلا و یک نقره دوم مشترک هستند. لاشا تالاخادزه از گرجستان با ۷ مدال طلا در رده چهارم قرار دارد.

از ایران محمد نصیری با ۵ طلا، یک نقره و ۳ برنز رده پانزدهم را در اختیار دارد و حسین رضا زاده با ۵ طلا بیست و چهارم است.

در رده بندی مدالی مجموع زنان، تیم چین با ۱۴۵ طلا، ۵۰ نقره و ۱۵ برنز در صدر است و روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۸ طلا ۲۲ نقره و ۱۴ برنز دوم و تایوان (چین تایپه) با ۱۷ طلا ۲۰ نقره و ۲۲ برنز سوم هستند. بانوان ایران تا کنون در رقابت‌های قهرمانی جهان مدال کسب نکرده‌اند.

در رده بندی انفرادی زنان تاتیانا کاشیرینا از روسیه با ۵ طلا و ۳ نقره رکورد دار است و کو سینگ، چون از تایوان با ۵ طلا، یک نقره و یک برنز دوم و دنگ وی از چین با ۵ طلا سوم هستند.

تیم ایران در بخش مردان در سال ۲۰۱۷ در آناهایم آمریکا برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

دوره آتی این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ در نینگبو چین برگزار خواهد شد.