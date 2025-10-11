بر اثر حمله تروریستی با کامیون مواد منفجره به یک مرکز آموزش پلیس در ایالت خیبرپختونخوا شش تروریست و هفت نیروی پلیس کشته و سیزده نفر دیگر زخمی شدند.

۲۶ کشته و زخمی در حمله تروریستی به مرکز آموزش پلیس پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، بامداد شنبه گروهی از مهاجمان گروه تحریک طالبان (تی تی پی) با استفاده از یک کامیون مملو از مواد منفجره به درِ ورودی مرکز آموزش پلیس «رته کلاچی» در شهر دیرا اسماعیل خان پاکستان حمله کردند. بر اثر انفجار مهیب چند مهاجم مسلح وارد محوطه شدند و تیراندازی کردند.

مقابله نیرو‌های امنیتی با مهاجمان بیش از پنج ساعت ادامه یافت و با پاکسازی کامل مرکز پایان یافت.

در این درگیری‌ها ۶ تروریست به هلاکت رسیدند و هفت نفر از نیرو‌های امنیتی نیز کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته فرمانده پلیس «دیرا اسماعیل‌خان»، در زمان حمله حدود ۲۰۰ کارآموز و کارکنان آموزشی در محل حضور داشتند که همگی به سلامت به مکان امن منتقل شدند.

از تروریست‌های به هلاکت رسیده مقادیر زیادی مواد منفجره، جلیقه‌های انتحاری و سلاح‌های پیشرفته به دست آمده است.

فرمانده پلیس ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرد: منطقه به طور کامل پاکسازی شده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن همدستان احتمالی مهاجمان همچنان ادامه دارد.

وی با تمجید از رشادت نیرو‌های امنیتی تاکید کرد: فداکاری و مقاومت نیرو‌های پلیس مانع از وقوع یک فاجعه بزرگ شد و یاد شهیدان این حادثه همواره زنده خواهد ماند.