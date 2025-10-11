پخش زنده
امروز: -
رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان از برگزاری مسابقات پارکی و خانوادگی بدمینتون با حضور علاقهمندان این رشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات پارکی بدمینتون روز جمعه ۱۸ مهرماه با حضور جمعی از ورزشدوستان و خانوادهها در محوطه شهربازی زنجان بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.
باقری، رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان، هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج ورزش همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه بدمینتون در بین خانوادهها و اقشار مختلف جامعه عنوان کرد.
وی افزود: اجرای چنین برنامههایی در فضاهای عمومی ضمن معرفی این رشته جذاب به عموم مردم، فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ ورزش و افزایش تعاملات اجتماعی در محیطی شاد و صمیمی فراهم میکند.
در پایان این برنامه، به برندگان مسابقات خانوادگی و همچنین از طریق قرعهکشی میان شرکتکنندگان، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد و پذیرایی از حاضرین انجام گرفت.
در این برنامه با حضور مسئولین شهرداری، هیئت شنا استان ، اعضای هیئت رئیسه بدمینتون، مربیان، داوران و بازیکنان هیئت بدمینتون و با استقبال گسترده خانوادهها و علاقهمندان به ورزش بدمینتون برگزار شد.