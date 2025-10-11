به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی کاشان در آیین افتتاح باشگاه خبرنگاران امام رضایی (نقاره‌خانه) گفت: در این مدت بیش از چهار میلیون نفر از زائران و مجاوران در این مکان پذیرایی شده‌اند.

محمد جهاندار افزود: این باشگاه با هدف گسترش روایت‌های رضوی تشکیل و خبرنگاران عضو این باشگاه خادمان امام رضا هستند که مأموریتشان انتشار خبر‌های مهر و خدمت است.

وی به برگزاری نخستین رویداد رسانه‌ای ۸۸۸ اشاره کرد و گفت: ۸۸۸ شب از آغاز فعالیت چایخانه حضرت رضا علیه‌السلام می‌گذرد و این مکان در این مدت به یک جریان ماندگار فرهنگی تبدیل شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی کاشان افزود: در این شب‌ها، بیش از ۲۶ هزار نفر خدمت رضوی در قامت یک خانواده بزرگ، خدمت‌رسانی کرده‌اند

جهاندار همچنین با بیان آمار خدمات و حمایت‌ها گفت: در این مدت ۱۴۶ خدمت به مردم ارائه و بیش از ۶۵ میلیارد ریال خدمات به افراد محروم و بی‌بضاعت در زمینه‌های مختلف انجام شده است.