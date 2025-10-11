به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به ویژه برنامه ای این نهاد فرهنگی در ایام هفته کودک گفت: با توجه به ضرورت بهره مندی کودکان و نوجوانان از خدمات اثربخش کانون در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و مهارت آموزی حرفه‌ای و مهارت آموزی فردی و اجتماعی و برقراری عدالت فرهنگی، فردا کتابخانه کانون در شعبه جزیره تنب بزرگ برای ۳۶ کودک و نوجوان این جریزه راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: یکی از برنامه‌های شاخص کانون، جشن ملی نوخوان‌ها است که با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود و ویژه دانش‌آموزان پایه اول و دوم دبستان است و عضویت رایگان آنان در کتابخانه‌های کانون در سراسر کشور را در پی دارد و جشن ورود به کتابخوانی است که در قالب شعر، پویانمایی، خطاطی و خوانش کتاب است تا کودکان از فضای کتابخوانی در کنار دوستانشان هم لذت ببرند.

فلاح افزود: امسال کتاب «قدم یازدهم» نوشته سوسن طاقدیس را به عنوان کتاب محور و پایه در این جشن قرار دادیم.

وی با بیان اینکه ما فردا بحث کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه را برنامه داریم، گفت: در سراسر کشور تفاهمنامه اختصاصی بین کانون پرورش فکری و سازمان مدارس استثنائی امضا می شود.

فلاح افزود: روز دوشنبه برنامه کودکان و علوم و فناوری های نوین که این هم یک برنامه کاملا اختصاصی است را داریم، اخیرا کانون جایزه ویژه را از سازمان فضایی ایران دریافت کرده سال گذشته جایزه ترویج علم را دریافت کرده بود در اسفند ماه سال گذشته ما کانون علوم و فناوری های نوین را تأسیس کردیم، و روز دوشنبه یک حرکت علمی در مراکز کانون در سراسر کشور اتفاق می افتد که هر خانواده ای علاقه دارد بچه هایش با فعالیت های علمی آشنا بشوند مخصوصا علوم نوپدید می تواند به مراکز کانون پرورش فکری در روز دوشنبه مراجعه کنند‌

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه در کانون حدود ۶۰ فعالیت داریم که در در مراکز کانون به بچه ها ارائه می شوند، گفت: با افتتاح کانون علوم و فناوری های نوین که با علامت اختصاری کافنا است زمینه ورود بچه ها به عرصه های علمی هم فراهم شده است، و بچه ها می توانند در قطب های علمی که ما در پنج استان اصلی داریم، خدمات بحث هوش مصنوعی، بحث رباتیک، بحث زیست فناوری و علوم مرتبط به این موضوعات را هم دریافت کنند.

فلاح افزود: امروز هم رونمایی از یک بازی جدید در کانون پرورش فکری داریم که در خیابان شهید سید حسن نصرالله در تهران در مرکز کانون پرورش فکری رونمایی می شود و علاوه بر این، بازدیدها، نشست‌های ادبی و هنری و برنامه‌های خلاقانه دیگری نیز در ایام هفته کودک در نظر گرفته شده است.

هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.