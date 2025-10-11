به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، گودرزی با بیان اینکه این اقدام با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود مدیریت آب‌های سطحی صورت می‌گیرد، گفت: این پروژه با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد ریال، در راستای تحقق شهرسازی مدرن و هوشمند و خدمت‌رسانی به شهروندان بجنورد انجام می‌شود.

پوشش جوی با گریل فلزی، ضمن هدایت سریع و مؤثر آب‌های سطحی، از ورود زباله‌های درشت مانند شاخ و برگ، بطری‌ها و کیسه‌های پلاستیکی به کانال‌های آب جلوگیری کرده و مانع انسداد مسیر‌های زهکشی می‌شود و از تجمع موش‌ها و سایر حیوانات موذی در داخل کانال‌ها جلوگیری می‌کند.

با این پروژه، فضای بلااستفاده کنار خیابان (جوی) به یک سازه کاربردی برای مدیریت آب تبدیل شده و از سطح آن برای توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری بهره‌برداری می‌شود.