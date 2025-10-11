پخش زنده
مجموعههای تلویزیونی با موضوع زندگی شاعران برجسته ایرانی به زودی تولید میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیش از این مجموعه تلویزیونی شهریار درباره زندگی سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار تولید و پخش شده است.
آقای جبار آذین کارشناس رسانه با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: این خبر خوبی است که رسانه ملی تصمیم دارد که به زندگی مشاهیر و بزرگان شعر و ادب بپردازد در این سالها تنها یک اثر قابل توجه و شاخص تولید شده که آن هم سریال شهریار است، دیگران اگر هم اثری در این خصوص ساختند در حاشیه به یک یا دو شاعر و ادیب پرداختند و خیلی به سرعت از کنار آن رد شدند.
آذین ادامه داد: این حرکت خوب و سازندهای است اگر به یک شکل منسجم و هدفمند اجرایی شود و لازمه این کار هم داشتن یک کارگروه ویژه است که متشکل از شاعران، ادیبان، فیلمنامه نویسان، کارگردانان و تهیه کنندگان کاربلد باشد که بر اساس یک کار پژوهشی زندگی سریال شاعران و ادیبان را تولید کنند، لازمه این حرکت سترگ این است که در مرحله اول پژوهش کامل و جامعی صورت گیرد، کارهایی که تا به الان کما بیش تولید شده است، نشان دهنده این است که اطلاعات تاریخی مناسب شرایط زندگی مثلا حافظ وجود نداشته و یا حافظ شناسی که باید در سر تولید یک اثری که قرار است به گوشهای از زندگی حافظ بپردازد حضور نداشته به همین علت کار خوب در نیامده و مخاطب جذب نشده است پرچم شعر و ادب ما که جایگاه والایی در فرهنگ ملی ایران زمین دارد بالا نرفته و امید است که رسانه ملی با دعوت از هنرمندان حرفهای و کاربلد و کسانی که در زمینه شعر و ادب صاحب نظر هستند، اثری شود که بتوان در اختیار فیلمنامه نویسان قرار داد تا باز هم بتوانیم شاهد سریالهای فاخری همچون شهریار باشیم.
وی در خصوص این که در مجموعههای تلویزیونی از چه بخشی باید شروع کرد و یا از چه مقطعی از زندگی شاعر و یا ادیب را باید به آن پرداخت، گفت: مخاطبان آثار سینمایی و تلویزیونی ما ملت قصه دوست عزیز ما هستند، قصه را دوست دارند از آغاز تا پایان آن ببینند و بشنوندو دنبال کنند، اگر قرار باشد به بخشی از زندگی شخصیتهای شاعران و ادیبان پرداخته شود، این مجموعه کاستی دارد، پس بهتر است که به همه موارد زندگی این شخصیتهای ادبی پرداخته شود تا بتوان این بزرگان علم و ادب را به مردم شناساند.
این کارشناس رسانه در باره این که باید به مشاهیر و شخصیتهای ادبی دوران قدیم یا شخصیتهای ادبی دوران معاصرپرداخت، هم گفت: به نظر من باید هم به شاعران و ادیبان دوران قدیم و هم شاعران و ادیبان دوران معاصر باید به صورت همزمان به هر دو پرداخت، چون بخش زیادی از قشرهای فرهیخته جامعه به دنبال میراثهای فرهنگی ارزشمند ما هستند و باید اینها را به نسلهای جوانتر منتقل کنند و نسلهای جوانتر هم به دنبال چیزهای جدید و حرفهای تازهتر هستند و شعرهای نو میخواهند و وقتی میبینند که در رسانه ملی خبری از نیما یوشیج و یا سهراب سپهری نیست، دچار گرایشهای دیگری میشوند، من یکی از اشکالاتی که بر تلویزیون میبینم این است که تلویزیون در این زمینه بیشتر به نوعی خاص از شعر توجه میکند که آن هم شعرهای آیینی است، چرا به شعرهای حماسی، ملی، خانوادگی و عاشقانه توجه نمیشود، این وظیفه رسانه ملی است که وظیفه ملی خود را در قبال فرهنگ ملی برای ملت ایران تولید آثار شاخص و فاخر و تاثیر گذار نشان دهد.
وی در پایان گفت: تلویزیون از مدتی قبل شروع کرده به تولید سریالهایی درباره زندگی پهلوانان و قهرمانان ملی ایران که این حرکت بسیار خوبی است، این حرکت در مورد شعر و شاعری و ادیبان هم باید در این سبک صورت گیرد و نباید فقط به شعر آیینی محدود شویم.