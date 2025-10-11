اجرای طرحهای راهداری بوشهر با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان
استاندار بوشهر گفت: در حوزه راهداری استان بیش از پنج هزار میلیارد تومان طرح در دست اجراست که اجرای این طرحها به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم در اولویت قرار گرفته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان دشتی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرحها اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده، طرحهای عمرانی این شهرستان فعال هستند و بر اساس پیشبینیها، همه این طرحها بهجز مدرسه ۱۲ کلاسه شهید ملاح که قرار است تا سال آینده به بهرهبرداری برسد، در سال جاری و تا پیش از دهه مبارک فجر تکمیل شده و در اختیار مردم عزیز و شریف شهرستان دشتی قرار میگیرد.
وی افزود: هدفگذاری ما در نهضت مدرسهسازی این است که طرحهای مشخص شده برای بهرهبرداری در دهه مبارک فجر، در سراسر استان بهموقع تکمیل شوند و خوشبختانه روند اجرا مطلوب و تأمین اعتبارات نیز بهخوبی انجام شده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه سهم شهرستانها در اعتبارات استانی پیشبینی و جذب شده، تصریح کرد: فرمانداران محترم به اتفاق اعضای کمیتههای برنامهریزی شهرستانها سهم خود را مشخص کردهاند و دستگاههای اجرایی نیز سهم اعتبارات ملی را جذب و به طرحهای استانی هدایت کردهاند. این روند در طرحهای مدرسهسازی و راهداری بهخوبی مشهود است.
وی یادآور شد: این طرحها با نظارت مستمر و بازدیدهای متعدد معاونت عمرانی استانداری، مدیران فنی، کارشناسان و مشاوران دستگاههای اجرایی در حال اجرا هستند تا با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر تکمیل شوند.
زارع با اشاره به طرحهای راهداری استان گفت: در این حوزه بیش از پنج هزار میلیارد تومان طرح در دست اجرا داریم و با تفاهمنامه و توافقی که با سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی انجام شد، اجرای این طرحها به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم در اولویت قرار دارد.
استاندار بوشهر در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع، تمام تلاش ما این است که طرحهای اولویتدار در موعد مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسند تا مردم شریف استان از منافع و خدمات آن بهرهمند شوند.