آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه «سنگلج» تا پایان روز جمعه۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، با مجموع ۱۰ اجرا میزبان ۵ هزار و ۶۲۶ تماشاگر و فروشی معادل ۲ میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «عالیجناب‌ام» به کارگردانی مهتاب عسگری نیز که از اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت تماشاگر ۲۶ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه هجدهم مهر ماه در مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۲۴۰ تماشاکر و فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش‌های «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی در تالار چهارسو، «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار چهارسو، «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی در تالار قشقایی، «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی، به دلیل میزبانی تالار‌های نمایش‌دهنده از آثار به صحنه رفته در جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی، طی هفته گذشته اجرایی نداشتند.

نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور در تماشاخانه «سنگلج» با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۱۸ اجرا، میزبان ۱۳۰۸تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۵۰میلیون ۹۰ هزار ۵۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن، نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱ شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است، با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۳۳ اجرا، میزبان ۱۳۳۰ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۲۷میلیون و ۸۶۸ هزار و۸۴۰ تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهرخای که از ۲ مهر ماه در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ تماشاگر روی صحنه رفته است، با ۱۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۸۷۵تماشاگر باشد و به فروش ۸۳میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۰۴ تومان دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۹۳۷۹ تماشاگر رسیده است.