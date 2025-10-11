

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدار‌های نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان اعلام شد که براساس آن تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران که در گروه C با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است، باید در نخستین دیدار خود در این جام به مصاف آلمان برود.

ملی‌پوشان کشورمان سپس با آرژانتین دیدار می‌کنند و در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود پورتوریکو را پیش رو دارند.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال کمتر از ۱۷ سال کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است:

جمعه – ۲ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰ به وقت کشورمان: ایران – آلمان

یکشنبه – ۴ آبان ۱۴۰۴: ساعت ۱۸:۱۵ به وقت کشورمان: ایران – آرژانتین

سه‌شنبه – ۶ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰ به وقت کشورمان: ایران – پورتوریکو

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان از ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی مغرب برگزار می‌شود.