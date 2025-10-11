پخش زنده
واکنشهای اعتراضی مسئولان حکومتی و چهرههای سیاسی و شناخته شده افغانستان به حملات هوایی پاکستان به خاک این کشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در پی حملات هوایی منتسب به ارتش پاکستان به شهر کابل و استان پکتیکا افغانستان، واکنشها و اعتراض مسئولان حکومتی و چهرههای سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد.
«امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان در نشست خبری خود حملات پاکستان را «اشتباه بزرگ» توصیف کرد و هشدار داد که اسلام آباد نباید تحمل و صبر افغانها را آزمایش کند.
متقی این اقدامات را محکوم کرد و گفت پاکستان نباید این اشتباه را تکرار کند.
«محمد حنیف اتمر» وزیر امور خارجه اسبق افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد: برای هر افغان، حملات مسلحانه بیگانگان به قلب کشورمان کابل، به هر بهانهای غیرقابل قبول است.
وی گفته است: این حملات خصمانه، تجاوز آشکار، نقض اصول پذیرفته شده بین المللی و به خطر انداختن جان غیرنظامیان بی گناه ماست. ما این عمل را به شدت محکوم میکنیم و آن را عامل ناامنی و جنگ میدانیم. ما همچنین هرگونه تلاش از سوی محافل خارجی یا داخلی برای اعزام یا استقرار گروههای تروریستی در خاک افغانستان و تبدیل این کشور به پناهگاهی برای آنها را تهدیدی مستقیم برای امنیت، ثبات و سلامت کشور میدانیم و این امر پیامدهای خطرناکی در منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.
«رحمتالله نبیل» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به حملات پاکستان به کابل و پکتیکا در پیامی نوشت: اسلام آباد با اتخاذ محاسبات نادرست، استفاده از گروههای نیابتی و ترویج افراطگرایی، عملاً افغانستان را به صحنهای برای جنگهای نیابتی تبدیل کرده است.
«عبدالسلام ضعیف» سفیر حکومت اول طالبان در اسلام آباد نیز حملات پاکستان به افغانستان را «احمقانه» توصیف کرد و افزود: پاکستان مسئول پیامدهای منفی این حملات خواهد بود.
عبدالسلام ضعیف گفت که دولت پاکستان میخواهد توجه مردم را از وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی در کشورشان منحرف کند.
«عبدالکریم خرم» رئیس دفتر حامد کرزی نیز با اشاره به حمله هوایی پاکستان به کابل گفته است که افغانستان نه تنها میدان رقابت قدرتهای بزرگ است، بلکه کشورهای منطقه نیز در آن به دنبال منافع متضاد خود هستند.
قبل از این حامد کرزی، عبدالله عبدالله و وزارت دفاع افغانستان، حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده بودند.