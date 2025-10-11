پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه تدوین سند ملی میراث فرهنگی کشور در مراحل پایانی است گفت: ظرفیتهای استانی باید در خدمت میراثفرهنگی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در نشست معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات در مدیریت، تقویت کارگروههای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و استانی گفت: ظرفیتهای استانی باید در خدمت میراثفرهنگی قرار گیرد. بهرهگیری از مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها، جذب منابع مالی جدید و تقویت انجمنهای خیرین میراثفرهنگی میتواند در مرمت، حفاظت و نگهداری آثار تاریخی نقش مؤثری داشته باشد.
دارابی با اشاره به همکاریهای بیندستگاهی گفت: تا کنون بیش از ۴۰ تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و دستگاههای اجرایی ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه منعقد شده است. بهرهبرداری از این ظرفیتها در استانها باید با نگاه عملیاتی و نتیجهمحور دنبال شود.
وی بر ضرورت برگزاری منظم شوراهای تخصصی میراثفرهنگی ازجمله شورای ثبت، شورای فنی، شورای حریم و شورای راهبردی پایگاههای ملی و جهانی تاکید کرد و گفت: مصوبات این شوراها باید کارشناسی، مستدل و قابل استناد باشند تا مبنای تصمیمگیریهای کلان وزارتخانه قرار گیرند.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با اشاره به روند نهایی تدوین سند ملی میراثفرهنگی کشور افزود: این سند، نخستینبار با مشارکت گسترده مدیران استانی و نخبگان حوزه میراثفرهنگی تدوین شده و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط ریاست جمهوری ابلاغ خواهد شد. همچنین سند ملی موزه و موزهداری نیز در مرحله نهایی ارزیابی قرار دارد.
دارابی تأکید کرد: آموزش نیروی انسانی، ارتقای توان مرمتکاران، بهروزرسانی محتوای موزهها و ترویج فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی از محورهای اصلی برنامههای آتی وزارتخانه است.
در بخش دیگر این نشست، مدیران استانی و ستادی بر توسعه زیرساختها، مدیریت اثرات درگیریهای اخیر و تقویت دیپلماسی گردشگری تاکید کردند.
در بخش دیگر این نشست، به ضرورت مدیریت متوازن مقاصد گردشگری، حمایت از استانهای کمتر برخوردار و حفظ ثبات در بازار گردشگری داخلی اشاره شد.
همچنین، آمادهسازی روستاها برای ثبت جهانی، توسعه گردشگری پایدار، ایجاد زنجیره بومگردی استاندارد، دیجیتالیسازی فرایندها از طریق «پنجره هوشمند گردشگری» و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری از راهبردهای کوتاهمدت عنوانشده بود.
پیشنهادهایی نیز در خصوص بهبود زیرساختهای سوخت در مناطق گردشگری، حمایت از پروژههای گردشگری در استانهای جنوبی، حل چالشهای ارزی و بازنگری در قوانین مرتبط با تسهیل سرمایهگذاری ارائه شد.
مدیران استانها همچنین بر همکاری میان استانهای همجوار برای برگزاری نمایشگاههای خارجی، اولویتبندی طرحهای جامع استانی، تخصیص اعتبارات تبلیغات و بازاریابی از محل بودجههای جاری و تملک دارایی و تجدیدنظر در رویکردهای ورود گردشگران منطقهای به کشور تاکید کردند.