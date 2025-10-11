هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۵۳۳ تومان و حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۴۲۰ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد در معاملات امروز شنبه نوزدهم مهر مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۵۳۳ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۴۲۰ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۲۳۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۷۸۳ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۷۵ تومان است.