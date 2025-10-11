پخش زنده
استاندار خوزستان گفت : باید برای حل مشکل اشتغال جوانان تلاش مضاعف داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در نشست شورای اشتغال حل معضل بیکاری را در گرو تقویت بخشهای خصوصی و تعاون دانست و تصریح کرد: اشتغال الزاما در بخشهای دولتی منحصر نمیشود و باید زمینههای لازم برای تقویت بخش تعاون و خصوصی را فراهم کنیم.
وی با ابراز امیدواری از تداوم برگزاری جلسات و پیگیری دستگاهها اظهار کرد: امیدواریم با این پیگیریها شاهد کاهش بیشتر نرخ بیکاری و ایجاد آرامش برای خانوادهها در سراسر استان باشیم. با تشکر از همراهی نمایندگان مجلس، بر لزوم تلاش جدیتر دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات مردم با توجه به موضوع اشتغال جوانان تاکید کرد.
موالی زاده با اشاره به اینکه برخی دستگاهها و شهرستانها هنوز به درصد مطلوب در تحقق تعهدات اشتغال خود نرسیدهاند تصریح کرد: این دستگاهها باید با استفاده از منابع داخلی، تلاش خود را برای دستیابی به میزان مورد انتظار افزایش دهند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه موضوع اشتغال برای استان دارای اولویت است خاطرنشان کرد: ضروری است که جلسات کارگروه اشتغال با فاصله زمانی کمتری برگزار شود.
وی با اشاره به داشتن بزرگترین اقتصاد دولتی کشور در استان خوزستان افزود: باید به دنبال جستوجو و فعالسازی زمینههای اشتغال در بخشهای خصوصی و تعاون به عنوان یک راهبرد اصلی باشیم.
موالی زاده بر ضرورت استفاده از منابع داخلی و برگزاری جلسات منظمتر برای رفع موانع اشتغال استان تاکید کرد و گفت: توسعه اشتغال بانوان در تمامی بخشها و نه تنها مشاغل خانگی باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اعتبارات مشاغل خانگی باید افزایش یابد اظهار کرد: در نمایشگاه روستا و عشایر، شاهد توانمندیهای ارزشمند در این حوزه بودیم، اما اشتغال بانوان صرفا در مشاغل خانگی تعریف نمیشود.