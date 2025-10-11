پخش زنده
سرپرست اداره کل ارتباطات و رییس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی استان گفت: در حال حاضر ۱۱۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در حوزه شهری و ۴۵ دفتر خدمات روستایی به ارائه خدمات الکترونیک به مردم استان میپردازند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دست پاک گفت: در حال حاضر ۱۱۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در حوزه شهری و ۴۵ دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ارائه خدمات الکترونیک به مردم استان میپردازند که از این تعداد، مجوز ۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی طی سال جاری صادر شده است.
دست پاک افزود: واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان، گامی مؤثر در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری است و این مهم موجب کاهش سفرهای درون شهری و مراجعه شهروندان به دستگاههای دولتی خواهد شد.