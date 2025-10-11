بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته منتهی به ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، شاهد انجام معاملاتی به ارزش ۵۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی ۵ روز معاملاتی هفته گذشته، ۳۳۶ میلیون دلار، ۵۸۵ میلیون درهم، ۲۰ میلیون یورو، ۴۵ میلیون وون، ۲۱۳ میلیون یوآن، ۱۱ میلیون ین و ۱۷۹ میلیون روبل معامله شد.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا ۱۶ مهرماه سال جاری، معادل ۱۵ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۷۵ میلیون درهم، ۶۳۵ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون روبل بوده است.