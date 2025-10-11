به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حیات اله حیاتی با بیان اینکه پای ماینر‌ها به روستا‌های استان باز شده است، گفت: ۱۱ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۲ مزرعه استخراج رمزارز در روستا‌های «آبکنارو» شهرستان باشت و «انبارگاه» شهرستان گچساران کشف و ضبط شد.

معاون امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: ۲ مزرعه استخراج رمزارز در شهر یاسوج و بهمئی شناسایی و ۱۰ دستگاه ماینر غیر مجاز از این مزارع ضبط شد.

حیاتی گفت: از زمان اجرای طرح جمع‌آوری انشعابات و مصارف غیرمجاز تاکنون هزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است که مصرف آنها معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی فعالیت مزارع غیرمجاز رمزارز و تولید ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی‌اکسیدکربن تاکید کرد: فعالیت مزارع رمزارز در همه جا به ویژه محیط پاک روستاها، آسیبی است که سلامت ساکنان این مناطق را تهدید می‌کند.

معاون امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید برقی معادل مصرف این دستگاه‌ها بیش از هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که این موضوع به خوبی میزان خسارت به شبکه برق و اموال عمومی را نشان می‌دهد.