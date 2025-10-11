پخش زنده
شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده مسابقات جهانی وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، شنبه ۱۹ مهر پیکار علی داوودی و آیت شریفی نمایندگان فوق سنگین +۱۱۰ کیلوگرم را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب ششمین روز از رقابتهای وزنه برداری ملی پوشان کشورمان، شنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۷:۳۰، رقابت علی داوودی و آیت شریفی نمایندگان تیم ملی کشورمان در وزن فوق سنگین +۱۱۰ کیلوگرم را با گزارشگری رضا پورعالی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میکند.
در رقابتهای عصر امروز ۱۰ وزنه بردار مطرح از کشورهای مختلف با دو نماینده از کشورمان روی تخته میروند و مسابقات امروز آخرین بخش از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ محسوب میشود.