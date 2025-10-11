به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده با بیان اینکه ۶۲۴ زنبوردار در این منطقه فعالیت می کنند افزود: از ۳۹ هزار کندوی مدرن و ۶ هزار کندوی سنتی در منطقه پیش بینی می شود که بیش از ۵۰۵ تن عسل برداشت شود.

وی گفت: به علت نبود واحد‌های بسته بندی و زنجیره تولید قسمت عمده محصول زنبورداران هشترودی به صورت فله‌ای صادر و در بازار عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود اظهار کرد: با توجه به وجود گونه‌های مختلف گیاهی و گیاهان دارویی در منطقه به خصوص منطقه سهند آباد عسل تولیدی علاوه بر تامین بازار‌های داخلی به خارج از کشور هم صادر می‌شود.

علیزاده افزود: جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران برای فراوری و بسته بندی عسل با صدور مجوز و پرداخت تسهیلات حمایت می کند.