مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: برداشت عسل از کندوهای این شهرستان که از قطب تولید این محصول در استان است آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده با بیان اینکه ۶۲۴ زنبوردار در این منطقه فعالیت می کنند افزود: از ۳۹ هزار کندوی مدرن و ۶ هزار کندوی سنتی در منطقه پیش بینی می شود که بیش از ۵۰۵ تن عسل برداشت شود.
وی گفت: به علت نبود واحدهای بسته بندی و زنجیره تولید قسمت عمده محصول زنبورداران هشترودی به صورت فلهای صادر و در بازار عرضه میشود.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود اظهار کرد: با توجه به وجود گونههای مختلف گیاهی و گیاهان دارویی در منطقه به خصوص منطقه سهند آباد عسل تولیدی علاوه بر تامین بازارهای داخلی به خارج از کشور هم صادر میشود.
علیزاده افزود: جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران برای فراوری و بسته بندی عسل با صدور مجوز و پرداخت تسهیلات حمایت می کند.