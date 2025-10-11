پخش زنده
مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت نیرو با اشاره به نقشآفرینی مؤثر زنان در مدیریت مصرف آب و انرژی، خواستار تدوین سیاستها و بودجه جنسیتمحور برای تحقق این هدف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه خداپرست، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت نیرو، در جریان بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران که با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور برگزار شد، گفت: زنان به عنوان محور فرهنگسازی در خانواده و جامعه، میتوانند نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب و انرژی داشته باشند. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، معاونت زنان ریاستجمهوری و سایر دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت نیرو همچنین بر اهمیت نقش رسانهها و آموزش عمومی در ترویج الگوهای درست مصرف تأکید کرد و گفت: با مشارکت فعال زنان، میتوان به سمت اصلاح الگوی مصرف و پایداری منابع حیاتی کشور حرکت کرد.