شاخص کل بورس در نخستین روز معاملاتی هفته باافزایش ۲۴ هزار و ۴۲۷ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد به عدد ۲.۹۵۰.۴۸۶ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۸۳۹ واحد برابر با ۱.۰۶ درصد روی عدد ۸۴۵ هزار و ۱۱۴ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در پایان روز به بیش از ۲۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان رسید.
در پایان معاملات امروز بیش از ۷۹ درصد نمادها (۶۲۸ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.
در مجموع حدود ۵۰۸ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
فرآوردههای نفتی بیشترین ورود پول افراد حقیقی و صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج را داشتند.