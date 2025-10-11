

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات با تأیید این خبر اظهار داشت: نماینده این کشتی‌گیران در ایران حضور پیدا کرد و با نماینده باشگاه استقلال جویبار در محل سازمان لیگ حضور پیدا کردند و قرارداد این کشتی‌گیران برای حضور در این تیم را نهایی کردند.

وی در مورد اسامی این ۳ کشتی گیر گفت: احمد ادریسوف در وزن ۵۷ کیلوگرم که قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا را در کارنامه دارد، شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابراگیم کادیف قهرمان جوانان جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم ۳ کشتی‌گیر روس باشگاه استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد هستند.

برنامه مسابقات هفته اول لیگ برتر کشتی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه A: ستارگان پاس ساری - نام‌آوران خراسان شمالی - خیبر خرم‌آباد

گروه B: بانک شهر - دانشگاه آزاد اسلامی مازندران - استقلال جویبار

هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: بانک شهر – دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (به میزبانی بانک شهر در ساری)

جمعه ۲ آبان: ستارگان پاس ساری – نام‌آوران خراسان شمالی (به میزبانی ستارگان پاس در ساری)

در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته نخست با دو دیدار به شرح زیر دنبال می‌شود:

گروه A: شهرداری مسجدسلیمان - رعد پدافند ارتش - استقلال قم

گروه B: نفت و گاز زاگرس جنوبی - سینا صنعت ایذه - دانشگاه آزاد اسلامی تهران

هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: شهرداری مسجدسلیمان – رعد پدافند ارتش (میزبان مسجدسلیمان)

جمعه ۲ آبان: نفت و گاز زاگرس جنوبی – سینا صنعت ایذه (به میزبانی زاگرس در شیراز)