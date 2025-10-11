پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانشبنیان، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای این قانون میتواند موتور محرک توسعه علمی، فناوری و نوآوری کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در حاشیه نشست مشترک مجلس، دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای «قانون جهش تولید دانشبنیان» برای پیشبرد اهداف علمی، فناوری و نوآوری در کشور تأکید کرد.
افشین افزود: این قانون، ماده به ماده، فرصتهای مهمی را برای دانشگاهها، صنایع و شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد.
وی ادامه داد: بهویژه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان که مختص دانشگاهها است، بر اساس این ماده، هر قراردادی که در حوزه تحقیق و توسعه با دانشگاهها منعقد شود، میتواند مشمول اعتبار مالیاتی شود. همچنین ماده ۱۱ بند «ت» نیز ظرفیت دگرگون ساختن زیرساختهای آزمایشگاهی کشور را دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تصریح کرد: ما انتظار داریم رؤسای دانشگاهها با همکاری استانداران، صنایع علاقهمند به علم و دانش را فرا خوانده و با اتکا به این قانون، زیرساختهای آزمایشگاهی خود را اصلاح کنند.
افشین خاطرنشان کرد: گمان میکنم با استفاده از این ظرفیت قانونی، بتوانیم در مدت کوتاهی شاهد تحول بنیادین در زیرساختهای آزمایشگاهی کشور باشیم.
قانون جهش تولید دانشبنیان که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده، فرصت بینظیری برای شرکتها و صنایع بزرگ بورسی و فرابورسی فراهم آورده است.
مطابق ماده ۱۱ بند ب قانون جهش تولید دانشبنیان، این شرکتها میتوانند بخشی از مالیات قطعی خود را در راستای فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری هزینه کنند.