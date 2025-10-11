به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین کنگره ملی «دندانپزشکی ترمیمی هوشمند» با حضور برجسته‌ترین اساتید و متخصصان کشور، ۲۱ تا ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.

دکتر همایون علاقه‌مند، رئیس این کنگره گفت: این گردهمایی تخصصی با هدف بهره‌گیری از سه عنصر علم، هنر و تکنولوژی در دندانپزشکی مدرن و با محوریت معرفی آخرین دستاوردهای حوزه مواد ترمیمی و فناوری‌های نوین برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی کنگره افزود: کاربرد هوش مصنوعی در دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی دیجیتال و طراحی لبخند، معرفی مواد ترمیمی نسل جدید، فناوری‌های CAD/CAM و پرینت سه‌بعدی از جمله موضوعات محوری این کنگره است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه خاطرنشان کرد: این کنگره فرصتی ارزشمند برای تعامل علمی و تبادل تجربه میان پژوهشگران و دندانپزشکان سراسر کشور بوده و علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، دارای امتیازات آموزش مدون نیز می‌باشد.

دانشکده دندانپزشکی بابل به عنوان قطب آموزش دندانپزشکی در مازندران، میزبانی این رویداد ملی را بر عهده دارد و از کلیه دندانپزشکان و پژوهشگران برای شرکت در این کنگره دعوت به عمل آمده است.