نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان اروندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: مرحله مقدماتی نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهجالبلاغه و اذان وزارت نفت ویژه کارکنان در این شرکت برگزار شد.
حمید دریس افزود: قرآن کتاب هدایت و آرامش است و انس با آن، موجب رشد فکری، اخلاقی و معنوی انسان میشود. ما در اروندان باور داریم که فعالیتهای فرهنگی و قرآنی، مکمل تلاشهای فنی و عملیاتی ما در حوزه تولید هستند و به ارتقای روحیه، همدلی و انگیزه در میان کارکنان کمک میکنند.
وی ادامه داد: این رقابتها که با استقبال پُر شور کارکنان و خانوادههای اروندانی همراه بود، برگزیدگان به مرحله بعدی مسابقات در شرکت ملی نفت و سپس مرحله نهایی مسابقات وزارت نفت راه خواهند یافت.