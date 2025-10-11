پخش زنده
مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی از اجرای طرحهای گسترده زیستمحیطی و عملیاتی با هدف کاهش آلایندگی و افزایش بهرهوری در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شانا، شهاب چهارلنگ مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی در نشست بررسی عملکرد تولید پالایشگاه ششم اظهار کرد: تعویض کامل لولههای مبدل حرارتی ۳۰۳، نصب دمنده گریز از مرکز در واحد بازیافت گوگرد فاز ۱۵، راهاندازی آنالیزگرهای گاز خروجی و انجام تعمیرات اساسی در واحدهای بازیافت گوگرد از جمله اقدامهای کلیدی در این مدت بوده است.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای افزایش راندمان واحدهای عملیاتی افزود: پاکسازی محفظههای سرد، آزمایش فیلترهای جدید در بخش خشککن و تفکیککننده مایعات و نوسازی مواد جاذب در واحدهای مختلف، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و پایداری تولید ایفا کردهاند.
چهارلنگ ادامه داد: اجرای طرح فروش گازهای مشعل، اتصال واحدهای برق فازهای ۱۵ و ۱۶ و تبادل گاز و گوگرد میان پالایشگاههای ششم و هفتم، از برنامههای آتی این پالایشگاه در راستای کاهش هدررفت منابع و توسعه پایدار است.
وی تأکید کرد: پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اتکا به توان متخصصان داخلی و پایبندی به مسئولیتهای زیستمحیطی، مسیر بهرهوری انرژی و حفاظت از محیطزیست را با جدیت دنبال میکند.