هزار و ۲۰۳ دستگاه خودرو در قالب اجرای طرح کنترل و برخورد با تخلفات رانندگان حادثه ساز و هنجارشکن در خراسان جنوبی توقیف و اعمال قانون شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس راهور استان گفت: در هفته‌ای که گذشت، پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با ارائه بیش از ۲۱ هزار خدمت متنوع شامل شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات، گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به شهروندان برداشت.

سرهنگ خسروی گفت: اجرای طرح‌ها با حضور تیم‌های گشت پلیس راهور و با همکاری یگان‌های انتظامی در سطح استان اجرایی شد و ماموران نسبت به برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن اقدام کردند که در این رابطه هزار و ۲۰۳ دستگاه خودروی متخلف و حادثه ساز اعمال قانون و همچنین تعداد ۱۶۰ دستگاه خودرو متخلف حادثه ساز توقیف و به پارکینگ متنقل شدند.

به گفته وی همچنین برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی اجرایی شد که در این رابطه تعداد ۴۴۵ وسیله نقلیه اعمال قانون و رفع نقص شدند و ضمنا ۲۱ راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: انجام این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در حفظ نظم و ایمنی ترافیکی و خدمت‌رسانی به مردم است.