سریال تلویزیونی «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی علی آشتیانیپور از از پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۹ از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «در جستجوی آرامش» با محوریت بنیان خانواده تولید شده است.
این مجموعه تلویزیونی یک اثر خانوادگی ۴۰ قسمتی است که ضمن روایت قصه اصلی ، روابط عاطفی و انسانی بین خانواده و دوستان را به نمایش میگذارد.
خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی درباره شخصیتی به نام دکتر بهروز امینی است که از دانشمندان و پژوهشگران حوزه داروسازی در ایران است.
وی که خانوادهای مثالزدنی دارد و هم در حرفهاش موفق بوده بعد از ۲۰ سال تلاش مداوم توانسته در راستای تولیدات ملی و دانشبنیان ، دارویی برای درمان سرطان تولید کند که مشابه خارجی ندارد.
بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی برپا میکند و نام او و شرکتش در سراسر جوامع پزشکی جهان میپیچد، اما یک اتفاق همه معادلات دکتر امینی را به هم میریزد و آبرویش را در معرض خطر قرار میدهد!.
مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، حدیث میرامینی، کمند امیرسلیمانی، زهرا سعیدی و.... بازیگران این مجموعه هستند.
سریال «در جستجوی آرامش» هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تهران پخش میشود.