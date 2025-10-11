به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید علیرضا آتون هجدهم مرداد ١٣٤٥ در شهرستان بهبهان به دنیا آمد. پدرش علی‌سینا کارگر معدن بود و مادرش نسادخت نام داشت.

وی تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و سرانجام چهارم اسفندماه سال ١٣٦٤ در عملیات والفجر ۸ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد و مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

شهید آتون در بخشی از وصیت‌نامه خود این چنین می‌نویسد: «عوامل استکبار جهانی با توطئه‌های مختلف سعی دارد اسلام را که نجات‌دهنده نسل بشریت می‌باشد از بین ببرد تا شاید بتوانند به هدف‌های شیطانی خود برسند...».

متن وصیت نامه شهید علیرضا آتون به شرح زیر است:

بِسمِ رَبِّ الشُّهَداء وَ الصِّدیقین

«الحَمدُلِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهَذَا وَ ما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّه»

حمد و ستایش خدایی که ما را به این راه هدایت کرد و اگر او ما را هدایت نکرده بود، هیچ وقت هدایت نمی‌شدیم.

شهدا با خون خود درخت اسلام را آبیاری کردند

با سلام و درود بر مهدی صاحب‌الزمان (عج) و نائب برحقش امام امت و سلام بر خانواده‌های شهدا و با درود بر شهیدانی که با ایثار خون خود، درخت پربار اسلام را سیراب نموده‌اند و سلام بر امت حزب‌الله.

من خیلی کوچک‌تر از آن هستم که بخواهم برای شما عزیزان مطالبی را عنوان کنم، ولی به حکم یک وظیفه که عنوانش را برای خود ضروری می‌دانم چند کلمه‌ای گوش‌زد می‌نمایم:

رَبِّ اشْرَح لِی صَدرِی وَیَسِّرلِی أَمرِی وَاحْلُل عُقْدَةً مِن لِسَانِی یَفقَهُوا قَولِی

پروردگارا سینه مرا گشایش ده و سخنم را بر من آسان گردان تا دیگران سخنم را خوب بفهمند.

اسلام نجات‌دهنده نسل بشریت است

عزیزان من بدانید اسلام با عظمتی که خداوند منّان برایش قائل است و دین برحق جوامع بشری محسوب شده است در خطر می‌باشد.

عوامل استکبار جهانی با توطئه‌های مختلف سعی دارد اسلام را که نجات‌دهنده نسل بشریت می‌باشد از بین ببرد تا شاید بتوانند به هدف‌های شیطانی خود برسند، ولی با به وجود آمدن انقلاب عظیم اسلامی در ایران به رهبری امام امت اسلام رنگ اصلی خود را بازیافت.

پس بدانید که به دست آمدن چنین نعمت عظیم الهی کار ساده‌ای نبوده و خون‌های زیادی را در این راه بزرگ و الهی تقدیم نموده‌ایم.

شهدا با خونشان جامه را به عزت رسانند

بنابراین همگی ما نسبت به تمامی خون شهدا مسئولیم و دین عظیمی بر گردن داریم و باید با اتحاد و همبستگی یک پارچه امت حزب‌الله، راه شهیدان را تداوم ببخشیم، زیرا شهیدان با شهادت‌شان نه تنها خود را به عزت می‌رسانند بلکه جامعه را هم به عزت می‌رسانند.

پس برای احیا راه شهیدان باید با توکل به خدای لایزال و ایمان راسخ در جهت صراط المستقیم قدم برداریم و نسبت به مسائل جامعه اسلامی‌مان بی‌تفاوت نباشیم.

پا به پای انقلاب حرکت کنید

در جبهه‌های حق علیه باطل تا شکست کامل استکبار جهانی و نوکرانش شرکت نموده در نماز جمعه و جماعت‌ها شرکت کنید و در راهپیمایی‌ها و مجالس سخنرانی و مذهبی شرکت فعال داشته باشید و پابه‌پای انقلاب حرکت کنید و این انقلاب الهی را یاری نمایید، ان‌شاءالله.

مبارزه با نفس شیطان درونی را به زانو در بیاورید

پدر و مادر عزیزم من خیلی به شما افتخار می‌کنم که با زحمات فراوان مرا بزرگ کردید؛ انشاالله که خداوند به شما صبر عظیم عنایت بفرماید و امیدوارم که مرا ببخشید اگر در این مدت زندگی برای‌تان ناراحتی ایجاد کردم و سعی کنید با خودسازی درونی و مبارزه با نفس شیطان درونی را به زانو در بیاورید تا بهتر و بیشتر در جهت اسلام خدمت نمایید.

از کلیه آشنایان و دوستان تقاضا می‌کنم که مرا حلال کنید و اگر ناراحتی از طرف من برای‌تان ایجاد کردم، مرا ببخشید و من هم همه شما را حلال می‌کنم و اگر چیزی از کسی می‌خواهم، حلالش می‌کنم و اگر دوستان و آشنایان از من طلبی دارند به خانواده‌ام مراجعه بنمایند و دوستان و آشنایان طلب‌شان را پس بگیرند.

با خودسازی بُعد معنوی‌تان را بالا ببرید

خواهران و برادران عزیزم شما هم سعی کنید راه شهیدان را که راه اولیای خداست، ادامه بدهید و سعی کنید که با خودسازی بُعد معنوی‌تان را بالا ببرید.

به تعلقات زندگی دو روزه دنیا دل نبندید؛ زیرا دنیا زودگذر است و دنیا جای عمل و آخرت جای حساب است.

توشه در این دنیا انجام فرامین الهی است

پس توشه در این دنیا به جزء اعمال خیر و عبادت و اجرای فرامین الهی چیز دیگری نباشد. انشاالله که خداوند توفیق عبادت و خودسازی را به همه شما عنایت بفرماید.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. آمین.