استاندار تهران گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران به بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و تا سه ماه آینده بیش از هزار مدرسه به انرژی خورشیدی مجهز خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،محمدصادق معتمدیان در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان، با اشاره به رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در کمتر از یک سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار مجوز صادر و حدود ۵ هزار هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شده است. قراردادهای اجرایی به ارزش ۱۲۰۰ مگاوات منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: مزارع خورشیدی در کنار شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و حدود ۴۰۰ هکتار زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال آماده‌سازی است.

این اقدامات همگام با سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی پایدار انجام می‌شوند.

استاندار تهران با تأکید بر مدارس استان گفت: با همکاری وزارت نیرو و مشارکت مردمی، تا سه ماه آینده بیش از هزار مدرسه به شبکه های خورشیدی مجهز خواهند شد. این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از منابع تجدیدپذیر را نیز در مدارس تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی سه‌ساله‌ای با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که شامل نصب انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. این اقدامات علاوه بر تأمین انرژی پایدار، بخشی از نگاه پدافند غیرعامل برای امنیت انرژی استان نیز محسوب می‌شوند.

معتمدیان با تقدیر از تلاش‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی گفت : با ادامه روند فعلی، استان تهران می‌تواند به یکی از پیشتازان انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از منابع پایدار تأمین کند.