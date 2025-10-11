به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده قاچاق ۲۰۰ کیلوگرم ناس به ارزش یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میبد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و ضمن صدور حکم به ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی میبد تصریح کرد: مأموران نیروی انتظامی در بازرسی از منزل این تبعه خارجی، ۲۰۰ کیلوگرم ناس قاچاق را کشف و پرونده مربوط را برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.