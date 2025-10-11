مدیر موزه شهرداری اردبیل از برپایی دهمین نمایشگاه عکس با عنوان «نگاه» درباره طبیعت، مستند و مفهومی در این موزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، بهنام فتحی گفت: نمایشگاه عکس «نگاه» با هدف ارائه و معرفی ظرفیت‌های هنری در حوزه عکاسی و نیز تقویت رویکرد خلاقانه در مواجهه با طبیعت و زندگی روزمره برگزار شده و ۴۱ اثر از هنرمند گرانقدر، غلامحسین شکرانی‌مقدم در آن به نمایش درآمده است.

وی هر یک از اثرهای به نمایش درآمده را بیانگر نگاهی ویژه به مفاهیم انسانی و زیبایی‌های محیط پیرامون دانست و افزود: برگزاری این‌گونه رویدادها در موزه شهرداری اردبیل فرصتی ارزشمند برای گسترش ارتباط مستقیم شهروندان با هنر معاصر و حمایت از هنرمندان فعال در عرصه‌های بصری است.

مدیر موزه شهرداری اردبیل بیان کرد: نمایشگاه عکس «نگاه» از تاریخ ۱۹ مهر تا ۲۳ مهر به مدت پنج روز در محل موزه شهرداری دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت هشت تا ۱۳ از اثرهای به نمایش درآمده دیدن کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور در این نمایشگاه رایگان است، اضافه کرد: شهروندان و دوستداران هنر با حضور در این رویداد هنری می‌توانند با فضای خلاقانه نمایشگاه و اثرهای مورد اشاره آشنا شوند.

موزه عمارت شهرداری اردبیل که بر روی پایه‌های بنای تاریخی «نارین قلعه‌سی» احداث شده و جزو موزه‌های برتر کشور به شمار می‌رود، با تجهیز غرفه‌ها، اقلام و اشیای تاریخی کم‌نظیر و تازه جمع‌آوری شده سالانه میزبان صدها نفر از گردشگران داخلی و خارجی است.